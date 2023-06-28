В Венгрии заявили о невозможности разрешения конфликта на Украине в пользу Киева

В Венгрии заявили о невозможности разрешения конфликта на Украине в пользу Киева. Об этом в среду, 28 июня, сообщает издание «Ведомости».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мнение о том, что Украина может победить Россию, является ошибочным и основано на неправильном понимании ситуации.

«Я думаю, что-то, как украинцы сражаются на передовой и мы поддерживаем их финансово, информацией и инструментами, и они могут выиграть войну против России, — это неправильное понимание ситуации. Это невозможно», — сказал Орбан.

Политик считает, что итог конфликта станет то, что у Украины закончатся солдаты.

По его мнению, единственный способ спасти Украину — начать переговоры и прийти к соглашению с Россией.

«Украина перестала быть суверенной страной. У вас нет денег. У тебя нет оружия. Они могут воевать только потому, что мы поддерживаем их на Западе. Так что, если американцы решат, что хотят мира, мир будет», — сказал Орбан.