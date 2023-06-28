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В Свердловской области девушка попала под грузовой поезд

В Свердловской области девушка попала под грузовой поезд. Об этом сообщило издание URA.ru со ссылкой на пресс-службу транспортной полиции региона.

Инцидент произошел в поселке Троицкий в среду, 28 июня, примерно в 13:25/

По предварительной информации, машинист грузового поезда увидел человека, лежащего в колее. Личность пострадавшей установили — ей оказалась местная жительница 2006 года рождения.

Девушка находится в больнице в тяжелом состоянии. Выясняются обстоятельства случившегося. Устанавливаются возможные очевидцы, анализируется движение поездов на участке пути.