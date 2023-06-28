В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил в соседку из ружья
В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил в 20-летнюю соседку из ружья. Об этом
Инцидент произошел в коммунальной квартире.
«Дверь открыл, затащил ее в комнату, забаррикадировался», — рассказал РЕН ТВ отец девушки.
Мать пострадавшей вызвала «скорую». Отмечается, что девушка потеряла много крови.
Пострадавшая сейчас находится в реанимации. После инцидента всех соседей эвакуировали.
Как рассказали РЕН ТВ родители пострадавшей, мужчина злоупотреблял алкоголем и с ним часто возникали конфликты. После случившегося злоумышленика обнаружили мертвым.