В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил в соседку из ружья

В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил в 20-летнюю соседку из ружья. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Инцидент произошел в коммунальной квартире.

«Дверь открыл, затащил ее в комнату, забаррикадировался», — рассказал РЕН ТВ отец девушки.

Мать пострадавшей вызвала «скорую». Отмечается, что девушка потеряла много крови.

Пострадавшая сейчас находится в реанимации. После инцидента всех соседей эвакуировали.

Как рассказали РЕН ТВ родители пострадавшей, мужчина злоупотреблял алкоголем и с ним часто возникали конфликты. После случившегося злоумышленика обнаружили мертвым.