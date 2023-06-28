В Рыбновском районе обнаружили свалку рыбных останков

В Рыбновском районе сотрудники Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям обнаружили свалку рыбных останков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На землях сельскохозяйственного назначения нашли более 20 мешков разложившихся рыбных останков.

Отмечается, что это является нарушением «Ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов». Беспорядочное хранение отходов и перемещение могло бы привести к распространению опасных инфекционных заболеваний.

Сотрудники Рыбновской районной ветстанции утилизировали отходы и дезинфицировали место их размещения.

На данный момент специалисты ведомства устанавливают лиц, организовавших свалку.