В Рыбновском районе москвич угнал автомобиль приятельницы

В Рыбновском районе москвич угнал автомобиль приятельницы. Об этом сообщило региональное управление МВД.

В полицию обратилась жительница деревни Окаемово. Она рассказала, ночью от дома пропал припаркованный автомобиль Nissan.

На место отправились сотрудники полиции. От заявительницы они узнали, что накануне вечером у нее дома было застолье. К ней в гости пришли местная жительница и ее приятель из Москвы. За столом пришедшие употребляли алкоголь. В какой-то момент хозяева задремали. Когда проснулись, ни гостей, ни автомобиля, ни ключей от замка зажигания, хранившихся дома, на месте не было.

Полицейские предположили, что злоумышленник на украденной машине попытается скрыться из деревни, и обследовали выезды из населенного пункта. Вскоре за пределами деревни они нашли сгоревший Nissan. Он лежал перевернутый в кювете. Следов водителя или пассажиров в машине не было. Судя по характерным признакам сгоревшего авто, съезд дороги и возгорание случилось недавно и преступник не мог далеко уйти.

Продолжая объезд окрестностей, оперативники встретили мужчину с девушкой. Они были пьяны. На них были следы, указывающие на причастность к ДТП. Выяснилось, что ночные прохожие — 20-летняя местная жительница и ее 25-летний приятель из Москвы.

Оперативники установили, что мужчина причастен к угону. Его задержали. Ранее москвич был судим за кражу. Поначалу прохожие отрицали причастность к угону, но оперативники предъявили неопровержимые улики.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ («Угон автомобиля»). Также решается вопрос о привлечении к ответственности мужчины за нетрезвое вождение и возмещение ущерба за повреждение машины.