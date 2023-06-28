В рязанской облдуме приняли закон об исполнении бюджета за 2022 год

В среду, 28 июня, на заседании рязанской облдумы министр финансов Рязанской области Марина Наумова отчиталась об исполнение бюджета за 2022 год.

По словам Наумовой, экономика региона, несмотря на геополитическую ситуацию и санкции, оставалась стабильной. Так по итогам 2022 года доходы областного бюджета сложились в размере 93,6 млрд. рублей с ростом на 18,5% к предыдущему году. Расходная часть бюджета исполнена в сумме 90,7 млрд. рублей, с ростом на 18,4% к уровню 2021 года. Областной бюджет в 2022 году исполнен с профицитом 2,9 млрд. рублей при запланированном дефиците в размере 6,2 млрд. рублей.

Как пояснила Марина Наумова, значительный рост расходов обусловлен предоставлением субсидий муниципальным образованиям на реализацию инфраструктурных проектов за счет кредита из федерального бюджета. Также увеличилась финансовая помощь муниципальным бюджетам в рамках государственной программы «Дорожное хозяйство и транспорт», в том числе на приобретение общественного транспорта. В 2,5 раза выросли субсидии в рамках госпрограммы «Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности», в 1,7 раза — по госпрограмме «Формирование современной городской среды».

Министр финансов Рязанской области отметила, что поступления в областной бюджет налоговых и неналоговых доходов за отчетный год составили 64 млрд. рублей, с темпом роста 123% при планируемом темпе 111,6%. Утвержденный бюджет перевыполнен почти на 6 млрд. рублей. Рост поступлений собственных доходов в 2022 году обусловлен устойчивым положением региональной экономики и стабильной ситуацией на рынке труда.

По словам Наумовой, по итогам года объем долга региона составил 24,3 млрд. рублей и по сравнению с 2021 годом увеличился на 2 млрд. рублей. Рост обусловлен привлечением долгосрочных дешевых инвестиционных кредитов, которые были взяты на строительство социальных объектов. При этом объем госдолга в отношении к собственным доходам по сравнению с 2021 годом снизился практически в два раза.

На реализацию 11 национальных проектов в 2022 году было направлено 18,9 млрд рублей, из которых почти 11 млрд — средства и федерального бюджета.

Депутат Виктор Малюгин поинтересовался, какова сумма остатка и не завышается ли резервный фонд. Наумова отметила, что резервный фонд отражается как план, а когда происходят расходы, то они идут по отраслевому принципу.

«На самом деле, резервный фонд у нас выполнен практически полностью. На сегодняшний день он очень важен в механизме исполнения бюджета, потому что именно резервный фонд служит источником финансирования расходов, связанных и с расселением в ПВР, и источник для оперативного решения других вопросов», — подытожила Наумова.