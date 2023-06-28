В России предложили ограничить цены на отечественные автомобили

В России предложили ограничить цены на отечественные автомобили. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным издания, национальный союз защиты прав потребителей предложил установить максимальную надбавку к стоимости российских автомобилей.

«Для автосалонов предельная надбавка к стоимости производителя не должна превысить 15 процентов», — говорится в сообщении.

Такое предложение связано с тем, что в первом квартале 2023 года средняя цена автомобиля выросла на 11 процентов, а в 2022 года — на 20 процентов.

По информации издания, такие меры позволят снизить конечную стоимость машин, на которую также влияют высокие ставки автокредитов, недостоверная реклама и навязанные услуги.