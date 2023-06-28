В Подмосковье умерла женщина после выпитого алкоголя в парке
В подмосковных Химках умерла 43-летняя женщина после выпитого алкоголя в парке. Об этом
Инцидент произошел во вторник, 27 июня, около 8:00 на улице Фестивальной.
«Прохожие обнаружили лежащую на лавочке в парке женщину, которая пожаловалась на головную боль», — отметил источник РЕН ТВ.
Отмечается, что посетители парка вызвали «скорую». Женщину госпитализировали.
Врачи не смогли спасти пострадавшую. В 10:50 она скончалась.
Проводится проверка.