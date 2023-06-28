В Подмосковье иностранец изнасиловал восьмиклассницу, которая сбежала из дома

В Подмосковье иностранец изнасиловал восьмиклассницу, которая сбежала из дома. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, школьница поругалась с родителями из-за того, что те не пускали ее гулять, несмотря на каникулы. Девочка ушла из дома в Воскресенске и выключила телефон. Родители не могли дозвониться до дочери и написали заявление в полицию.

Девочку нашли на следующий день. Она рассказала, что после ее ухода из дома ее совратил неизвестный. Вскоре полицейские задержали и его, им оказался гражданин Узбекистана.

Возбуждено уголовное дело.