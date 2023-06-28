В Москве десятиклассница попала в больницу после выпитой бутылки шампанского

В Москве десятиклассница попала в больницу после выпитой бутылки шампанского. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ .

Инцидент произошел во вторник, 27 июня.

Девушка гуляла по городу в компании друзей. В один момент к подросткам присоединился неизвестный мужчина и подарил десятикласснице бутылку шампанского. В течение всей прогулки она пила только из подаренной бутылки.

Ближе к вечеру школьнице стало плохо. По словам источника канала, девочка упала и не могла подняться.

Очевидцы вызвали «скорую». Школьницу госпитализировали с острым отравлением алкоголем. Правоохранители проводят проверку по факту инцидента.