В Казани пассажир избил битой женщину-таксиста

В Казани пассажир в такси избил битой женщину-водителя. Об этом 28 июня сообщает «Газета ру».

Во время поездки между водителем и пассажиром произошел конфликт. Мужчина решил разрешить его при помощи силы. Он схватил биту и начал наносить удары работнице такси.

Очевидцы сообщают, что проезжающие мимо водители остановились, чтобы помочь женщине. После этого мужчина скрылся с места. Сейчас его ищут.

Водителя госпитализировали с сотрясением мозга и ушибами различной степени тяжести.