В Ивановской области погиб экипаж самолета Ил-22

В Ивановской области погиб экипаж самолета Ил-22. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Самолет базировался в Ивановской области. Экипаж погиб при исполнении воинского долга в субботу, 24 июня.

Соболезнования родным и близким военных выразил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. Также он поручил оказать помощь их семьям.

«Соболезную и разделяю горечь утраты с семьями погибших героев. Во время прохождения военной службы каждый из них проявил качества настоящего офицера: доблесть, мужество и самоотверженность, верность присяге, — с честью выполнив свой воинский долг. Вечная память героям», — сказал Воскресенский.