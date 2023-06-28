В Госдуму внесли законопроект о введении штрафов для кредитных организаций за спам-звонки

В Госдуму внесли законопроект о введении штрафов для кредитных организаций за спам-звонки. Об этом сообщает Telegram-канал ТАСС. По информации издания, Брянская областная дума внесла в Госдуму законопроект о введении штрафов за распространение кредитными организациями через электросвязь рекламы кредитов или займов без указания всех условий, которые определяют их полную стоимость. Документ предлагает штрафы от 10 до 20 тысяч рублей для граждан, от 20 до 100 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 тысяч до 1 миллиона рублей для юридических лиц.