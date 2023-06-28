В Госдуму внесли законопроект о передаче животных новым владельцам или в приют в случае отказа от него

В Госдуму внесли законопроект, обязывающий владельцев животных в случае отказа от питомца передавать его новому владельцу или в приют. Об этом собщило РИА Новости со ссылкой на члена комитета по госстроительству Анжелику Глазкову.

«Если владелец не передал животное новому хозяину или приюту, то он будет обязан возместить все расходы, связанные с отловом, помещением в приют и содержанием животного», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проектом вводится еще и понятие идентификации животных, она предполагается путем нанесения специальных меток без вреда для здоровья.

Ранее Путин подписал закон о штрафах за выброшенных животных.