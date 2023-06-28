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В Госдуме рассмотрят закон, позволяющий магазинам в России бесплатно раздавать продукты с истекающим сроком годности

В Госдуме рассмотрят закон, позволяющий магазинам в России бесплатно раздавать продукты с истекающим сроком годности. Об этом сообщает издание URA.ru.

По информации издания, для этого планируют отменить НДС на продукты, которые скоро испортятся, при условии, что они будут бесплатно отданы населению.

По мнению депутатов, это решит несколько проблем: испорченные продукты не нужно будет перерабатывать, а люди смогут получать бесплатную еду.