В ЕР рассказали о медицинском направлении гуманитарной миссии в новых регионах

Как сообщает сайт «Единой России» в больницах и госпиталях отработали более 800 медиков-волонтеров и 1200 активистов МГЕР и «Волонтерской роты» — их опыт стал основой для необходимых законодательных изменений в сфере здравоохранения.

С момента начала СВО «Единая Россия» организовала отдельное медицинское направление гуманитарной миссии в новых регионах. За это время на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях местным медикам помогали более 2 тысяч человек. Это врачи российских учреждений здравоохранения, медсестры, студенты-медики.

«В апреле 2022 года в Мариуполе шли бои и помощь врачей была нужна как „воздух“. В те дни „Единая Россия“ открывала единственный на левом берегу медицинский центр для жителей города — „Аполлония“. Туда я позвал ребят, они сразу откликнулись на предложение. Их работа — яркий пример самоотверженности и безграничной преданности своему делу. Я благодарен каждому из более чем 800 медиков-добровольцев, которые приехали на Донбасс, помогали и помогают сейчас гражданским и военным», — сказал депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Хубезов, который в третий раз отправился добровольцем на фронт.

Ежедневно с июня 2022 года помощь пациентам и врачам больницы интенсивного лечения Мариуполя, больницы им. Калинина в Донецке, военного госпиталя в Луганске, а также жителям Херсонской области в пунктах временного размещения оказывают волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты».

«Они делают перевязки, ассистируют во время проведения операций, ухаживают за больными, оформляют пациентов, поступивших в больницы и госпитали, помогают в рентген-кабинетах, выгружают и распределяют гуманитарную помощь. При необходимости выезжают с бригадами скорой, а также помогают эвакуировать раненых. В больнице интенсивного лечения в Мариуполе, где не работает лифт, они транспортируют тяжелобольных пациентов: переносят их на процедуры и обратно. Наши волонтеры имеют и опыт работы в экстремальных условиях. Они помогали в госпитале в Лисичанске, который находится вблизи линии боевого соприкосновения», — сказал председатель МГЕР Антон Демидов.

Перед работой в медучреждениях новых регионов волонтеры проходят специально организованные «Единой Россией» курсы.

«По линии Минздрава обучаем врачей, медсестер, студентов медицинских ВУЗов и колледжей современным правилам оказания первой помощи. Опыт военной медицины показал, что от человека, который первым приходит на помощь к бойцу, зависит не только его жизнь, но и судьба его семьи. Все армейские достижения по оказанию первой помощи нужно изучать и перенимать гражданским ведомствам. Мы видим, что во многом причины предотвратимых смертей едины как на поле боя, так и при обстреле мирных граждан, при ДТП и иных ЧС. И принципы оказания помощи должны быть едины», — отметил Дмитрий Хубезов.

Он координировал работу медиков-волонтеров на Донбассе с первых дней СВО. С началом мобилизации ушел на фронт, служил в военном госпитале вблизи линии фронта в ЛНР. В конце мая Дмитрий Хубезов попросил освободить его от поста председателя комитета Госдумы по охране здоровья, чтобы вернуться в зону СВО.

«Первые восемь месяцев в зоне СВО работу врачей-волонтеров в составе гуманитарной миссии „Единой России“ координировал депутат Госдумы от Рязанской области Дмитрий Хубезов. Он сам работал медиком, помогал коллегам, прошел самые горячие точки, потом служил в медбате на передовой. За период с 1 марта 2022 года по 1 июня 2023 года для работы на территории ЛНР, ДНР и Харьковской областей выехало 20 врачей. 7 человек выезжало более 1 раза. Рязанские медики оказывали помощь в госпиталях на линии соприкосновения, а также в больницах Луганска, Донецка, Мариуполя, Купянска, Красного Лимана. Оказывалась плановая и экстренная медицинская помощь, в том числе первичная медицинская, и специализированная. В зависимости от профиля специалиста проводились консультации у терапевта, кардиолога, педиатра, онколога, а также оперативные вмешательства по поводу ранений, полученных в результате боевых действий или общехирургических заболеваний. Кроме рязанских врачей в госпиталях и больницах Донбасса работали неравнодушные жители региона, выразившие желание стать добровольцами, партийцы, молодогвардейцы», — комментирует работу медучреждений в новых регионах губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков.

Опыт работы Хубезова в зоне спецоперации стал основой для разработки законодательства о первой помощи.

«По линии „Единой России“ вместе с коллегами из партийного проекта „Здоровое будущее“ планируем внести новое положение народной программы — обучение современным и эффективным правилам оказания первой помощи всех жителей страны», — сказал Хубезов.

Отвечать за создание единых программ обучения, подготовку инструкторов, обновление теоретических знаний, внедрение современных практических умений будет Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России. По словам Дмитрия Хубезова, для помощи жителям новых регионов привлекают лучшие кадры.

«Главным внештатным специалистом по первой помощи в четырех новых субъектах назначен Артем Катулин. Основатель ведущего в стране центра по обучению первой помощи с элементами тактической медицины. Сразу три моих помощника в ближайшее время выезжают вместе с нами в зону проведения СВО. Каждый из них — эксперт в области оказания первой помощи. Мы понимаем, что нашей стране и нашему народу выпали очень трудные испытания. И для Победы нужно перестроиться и „отдавать“ еще больше сил, времени, знаний и умений. В данным момент нет ничего важнее, чем защита нашей Родины», — заключил Хубезов.