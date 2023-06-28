В четверг в Рязанской области ожидается дождь и до +22 градусов

В четверг, 29 июня, в Рязанской области ожидается дождь и до +22 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайт регионального ГУ МЧС. Будет облачно. Пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Днем местами ожидается гроза. Ветер южной четверти, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит +11, +16 градусов. Днем +17, +22 градуса. По северу области местами сохраняется высокая пожарная опасность, по востоку области местами чрезвычайная пожарная опасность.