В четверг в Рязанской области ожидается дождь и до +22 градусов
В четверг, 29 июня, в Рязанской области ожидается дождь и до +22 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайт регионального ГУ МЧС.
Будет облачно. Пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Днем местами ожидается гроза.
Ветер южной четверти, 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит +11, +16 градусов. Днем +17, +22 градуса.
По северу области местами сохраняется высокая пожарная опасность, по востоку области местами чрезвычайная пожарная опасность.