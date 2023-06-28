Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 28
18°
Чтв, 29
20°
Птн, 30
17°
ЦБ USD 85.05 0.39 28/06
ЦБ EUR 93.14 0.84 28/06
Нал. USD 84.09 / 86.85 28/06 14:55
Нал. EUR 91.51 / 93.99 28/06 14:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Ректор рязанского медуниверситета Роман Калинин о нехватке врачей, злы...
Вчера 15:33
1 731
Сколько стоят пожары этого года для собственников домов и дач в Рязанс...
Вчера 09:34
1 236
Руководители сельхозпредприятий в Рязанской области рассказали, почему...
23 июня 12:00
4 163
Как попытка сменить управляющую компанию в Рязани обернулась судебным...
22 июня 14:04
9 432
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В четверг в Рязанской области ожидается дождь и до +22 градусов

В четверг, 29 июня, в Рязанской области ожидается дождь и до +22 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайт регионального ГУ МЧС.

Будет облачно. Пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Днем местами ожидается гроза.

Ветер южной четверти, 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит +11, +16 градусов. Днем +17, +22 градуса.

По северу области местами сохраняется высокая пожарная опасность, по востоку области местами чрезвычайная пожарная опасность.