В Центробанке допустили возможность повышения ключевой ставки

В Центробанке допустили возможность повышения ключевой ставки. Об этом в среду, 28 июня, сообщает РИА Новости.

Заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин сообщил, что ключевую ставку могут повысить на предстоящем заседании совета директоров Банка России впервые после длительного периода, пока она оставалась неизменной. Он отметил, что ключевая ставка не изменялась с сентября прошлого года.

«Это довольно длительный промежуток времени, когда она остается неизменной. Потому что ставка 7,5 процента в течение периода времени соответствовала нашему пониманию, в том числе нашему прогнозу, тому, что требуется, чтобы стабилизировать инфляцию вблизи 4 процентов на наши цели. Пока данные это подтверждали. Но мы видим, что баланс рисков все в большей степени смещен в сторону проинфляционную», — сказал Заботкин.

Он отметил, что сейчас наблюдается расширение внутреннего спроса со стороны частного сектора и со стороны госсектора, ускорение кредитования в последние месяцы.

По эти причинам на предстоящем заседании совета директоров Банка России обсудят повышение ключевой ставки по кредитам.