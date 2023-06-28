Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 28
18°
Чтв, 29
19°
Птн, 30
17°
ЦБ USD 85.62 0.57 29/06
ЦБ EUR 93.86 0.72 29/06
Нал. USD 84.16 / 87.4 28/06 17:55
Нал. EUR 92.15 / 94.3 28/06 17:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Ректор рязанского медуниверситета Роман Калинин о нехватке врачей, злы...
Вчера 15:33
1 878
Сколько стоят пожары этого года для собственников домов и дач в Рязанс...
Вчера 09:34
1 445
Руководители сельхозпредприятий в Рязанской области рассказали, почему...
23 июня 12:00
4 247
Как попытка сменить управляющую компанию в Рязани обернулась судебным...
22 июня 14:04
9 522
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В центре Ростова-на-Дону две цыганские семьи устроили массовую драку из-за девушки

В центре Ростова-на-Дону две семьи устроили массовую драку из-за девушки. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, в ночь на 27 июня «произошла массовая драка в центре Ростова» — в районе здания облправительства. Конфликт двух цыганских семей, отмечает источник, случился из-за того, что они не «поделили невесту».

Он заметил, что это «скорее потасовка была, а не драка». «Больше шума было. Пострадавших нет, никто ни на кого заявление не писал. То, что произошло, даже на административку не тянет», — пояснил источник.

Как рассказали в пресс-службе ГУМВД России по Ростовской области, в отдел полиции «поступило сообщение о нарушении общественного порядка на одной из улиц города». «Прибывшими на место полицейскими опрошены участники и очевидцы», — говорится в релизе.

В полиции отметили, что проводится проверка. В результате нее установят все обстоятельства и примут решение в соответствии с законодательством.