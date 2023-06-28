В центре Ростова-на-Дону две цыганские семьи устроили массовую драку из-за девушки

В центре Ростова-на-Дону две семьи устроили массовую драку из-за девушки. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, в ночь на 27 июня «произошла массовая драка в центре Ростова» — в районе здания облправительства. Конфликт двух цыганских семей, отмечает источник, случился из-за того, что они не «поделили невесту».

Он заметил, что это «скорее потасовка была, а не драка». «Больше шума было. Пострадавших нет, никто ни на кого заявление не писал. То, что произошло, даже на административку не тянет», — пояснил источник.

Как рассказали в пресс-службе ГУМВД России по Ростовской области, в отдел полиции «поступило сообщение о нарушении общественного порядка на одной из улиц города». «Прибывшими на место полицейскими опрошены участники и очевидцы», — говорится в релизе.

В полиции отметили, что проводится проверка. В результате нее установят все обстоятельства и примут решение в соответствии с законодательством.