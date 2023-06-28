The Washington Post: Украина не сможет вернуть территорию, если не добьется успехов летом

Украина не сможет вернуть территории, если ВСУ не переломят ситуацию на поле боя в ближайшие несколько недель. Об этом 28 июня пишет ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

«Если украинские силы в предстоящие недели не добьются больших успехов, Украина не вернет себе территорию в течение 16 лет. Если украинские силы останутся в тупике в течение лета, то ход событий будут определять политические аспекты этого конфликта. Многие сторонники Украины в Европе и даже в Соединенных Штатах присоединятся к глобальному Югу, который призывает начать серьезные переговоры», — пишет WP.

По мнению издания, в случае достижения соглашения каждая сторона «объявит победу» и «весь мир отпразднует окончание конфликта и назовет это миром».