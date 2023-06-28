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ТАСС: Госдума может принять закон о повышении призывного возраста в июле

Госдума может принять закон о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы в июле. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на главу комитета по обороне Андрея Картаполова.

По словам парламентария, депутаты будут стараться рассмотреть закон в июле, а сам вопрос планируют решить до окончания сессии.

Речь идет о законопроекте, внесенном на рассмотрение палаты группой депутатов во главе с Картаполовым в марте. В первом чтении Дума приняла документ в июне.

Поправки будут внесены в законы «О воинской обязанности и военной службе» и «Об альтернативной гражданской службе». Согласно документу, призывной возраст срочной службы будет поэтапно повышен до 21 года. Так, призывной возраст в 2024 году составит от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, в 2026 году — от 21 года до 30 лет.