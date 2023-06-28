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Синоптик спрогнозировал засушливый июль в Центральной России

Синоптик спрогнозировал засушливый июль в Центральной России. Об этом в среду, 28 июня, пишет Life со ссылкой на синоптика центра погоды «Фобос» Евгения Тишковеца.

По его словам, температура воздуха в июне была ниже нормы, но в следующем месяце ситуация изменится.

«В конце июня в Центральной России выпадет больше осадков, чем за весь месяц, тем не менее недобор по небесной влаге по итогам первого летнего месяца может составить 40 процентов от положенного лимита. По температуре до конца месяца выправится отставание от нормы», — рассказал Тишковец.

Синоптик сообщил, что в июле жителям Центральной России стоит готовиться к засухам. Он добавил, что температура воздуха в середине лета будет как минимум на два градуса теплее, чем должно быть. Норма сейчас для Центральной России — в среднем 10-15 градусов ночью и 22-27 градусов днем. Поэтому, по мнению синоптика, июль будет солнечным.