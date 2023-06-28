Рязанские полицейские помогли женщине, которой стало плохо на улице

Рязанские полицейские помогли женщине, которой стало плохо на улице. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

К сотрудникам Госавтоинспекции обратилась 57-летняя рязанка. Она сообщила, что у нее случился приступ аллергической реакции и она задыхается.

Полицейские сообщили об этом в дежурную часть и приняли решение доставить женщину на патрульном автомобиле в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи. Соблюдая ПДД, сотрудники полиции быстро доставили женщину до нужного адреса.

Убедившись, что женщина в руках специалистов и ее жизни ничего не угрожает, сотрудники Госавтоинспекции вернулись к исполнению своих служебных обязанностей.