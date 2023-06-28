Рязанец Дмитрий Хадиков получил серебро на ультрамарафоне в 88 километров

В Африке прошел ультрамарафон Comrades, на котором рязанец Дмитрий Хадиков получил серебряную медаль. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

Известно, что рязанец пробежал 88 километров за 7 часов 28 минут 44 секунды. В своих постах Хадиков рассказал, что так и не понял, откуда у него взялись силы на последние 30 километров.

«Просто морально-волевые. Невероятно вдохновлен своим преображением из жертвы в лидера, бросившего вызов самому себе. Это придает сил," - поделился Дмитрий впечатлениями от марафона в соцсетях.

Как результат — серебряная медаль и желание вернуться в Африку через год.