Рязанцы сообщили о нападении на женщину в Торговом городке

Рязанцы сообщили о нападении на женщину в Торговом городке. Об этом сообщили в группе «Новости Рязани Вконтакте».

«Скажите, что за нечто появилось в новом Торговом Городке? Притворяется глухонемым и предлагает купить флажки. Сует их в лицо, трясет, трясется сам. А вчера несколько раз ударил женщину в спину, когда та сказала ему нет и пошла от него. Полиция есть в Торговом городке? Психически ненормальный, агрессивный бегает, бьет слабую женщину! Сделали зону отдыха, следите, кто туда ходит и зачем!», — пишет автор поста.