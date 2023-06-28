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Рязанцев предупредили об учениях в гимназии № 5

Рязанцев предупредили об учениях в гимназии № 5. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

30 июня, с 9.00 до 17.00 в Рязани на улице Полетаева пройдут плановые учения в гимназии № 5 и прилегающих к ней территориях.

Во время учений по улице будут перемещаться сотрудники силовых структур, вооруженные табельным оружием с холостыми боеприпасами. Также по улицам будет перемещаться специальная техника.

В связи с этим по улицам Братиславская и Полетаева, примыкающим к гимназии № 5 ограничат движение транспорта.

Пресс-служба ведомства попросит рязанцев сохранять спокойствие.