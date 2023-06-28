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Проект студентов РГРТУ вышел в финал форума «Сильные идеи для нового времени»

Проект студентов Рязанского радиотехнического университета «Мобильный комплекс создания средств реабилитации травмированных конечностей человека — ОРТ ТЕХ МЕД» стал одним из двух проектов Рязанской области, прошедших в финал форума.

Автор проекта Андрей Ермичев предлагает мобильную платформу для производства средств реабилитации поврежденных конечностей человека. Эксперты Агентства стратегических инициатив и Фонда Росконгресс выбрали идею, выделив ее как наиболее перспективную среди других проектов.

«ОРТ ТЕХ МЕД» был презентован на питч-сессии Акселерационной программы РГРТУ «Мой стартап», которая была реализована в университете в октябре-декабре 2022 в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Трекер разработки ― декан ФАИТУ, кандидат технических наук Михаил Ленков.

Очный этап форума пройдёт в Санкт-Петербурге 28-29 июля. Экспертная группа отберёт 10 лучших проектов, которые будут представлены руководству страны.