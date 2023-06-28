Прием заявок в детский сад № 39 в Семчине начнется 3 июля

Прием заявок в детский сад № 39 в Семчине начнется 3 июля. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Регистрация детей в детский сад № 39 на улице Семчинская начнется 3 июля. Направление детей в МАДОУ «Детский сад № 39» будет осуществляться в порядке очередности после ввода здания в эксплуатацию.

Чтобы поставить ребенка на очередь в детский сад № 39, родителям необходимо обращаться в Многофункциональный центр Рязанской области.

Дополнительную консультацию по вопросам направления детей в новый детский сад можно получить в управлении образования администрации города по телефону: 72-01-01 доб. 202, 204.