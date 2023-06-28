Госдума приняла в I чтении закон о трудовом воспитании школьников

Госдума приняла в I чтении закон о трудовом воспитании школьников. Об этом в среду, 28 июня, сообщает РИА Новости.

Проект внесла группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по просвещению Ольгой Казаковой в мае.

Законопроект предлагает дополнить воспитание школьников составляющей, формирующей трудолюбие и ответственное отношение к труду и его результатам. Также проект предлагает дополнить принципы государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования единством обучения и воспитания.

Нововведения предлагают школьникам участвовать в общественно-полезном труде, предусмотренном образовательной программой, с учетом возрастных и психофизических особенностей.