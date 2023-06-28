Депутаты рязанской облдумы приняли изменения в областной бюджет на 2023 год

В среду, 28 июня, на заседании рязанской облдумы министр финансов Рязанской области Марина Наумова рассказала об изменениях в областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Как отметила Наумова, еще на 1 млрд 637 млн рублей увеличится доходная и расходная часть областного бюджета. Эти средства направлены на: развитие инфраструктуры туризма, в том числе и проектирования туристского кода центра города — 487 млн рублей, реализацию программы «Формирование современной городской среды» — 81 млн рублей, благоустройство Кремлевского сквера за счет средств резервного фонда правительства РФ — 200 млн рублей, софинансирование капвложений в объекты госсобственности в рамках «Создание и модернизация спортивной инфраструктуры» — 57 млн рублей, оплату неисполненных контрактов по оснащению главного корпуса онкодиспансера из федерального бюджета — 595 млн рублей, обеспечение и возмещение производителей зерновых культур части затрат на производство и реализацию — 172 млн рублей и ряд других вопросов.

«Также предлагается увеличить расходы областного бюджета на обеспечение выплат участникам СВО — 95 млн рублей, на поощрение рязанцев, участвующих в СВО — 40 млн рублей, на модернизацию автоматизированной системы централизованного оповещения населения — 81 млн рублей, на ремонт контактной троллейбусной сети — 70 млн рублей, на организацию площадок накопления твердых коммунальных отходов — 50 млн рублей, на поддержку молодых специалистов агропромышленного комплекса — 20 млн рублей, на проведение первоочередных мероприятий по госохране и сохранению объектов культурного наследия — 19 млн рублей», — рассказала министр финансов региона.

Планируется направить дополнительные средства на: продолжение обновления парка скорой медпомощи — 36,6 млн рублей, приобретение и установку высокотехнологического оборудования для сосудистых центров области — 83 млн, подготовку проектной документации на строительство детского дома-интерната для умственно-отсталых детей в Гусь-Железном — 19,6 млн рублей.

«Для обеспечения мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности региона, развитию туризма, а также поддержке техническо-инновационной деятельности предлагается направить 361 млн рублей, из них 210 млн рублей составят расходы на создание инновационного научно-технологического центра „Аэрокосмическая инновационная долина“», — отметила министр финансов области.

Кроме того, увеличатся расходы областного бюджета на реализацию госпрограммы «Дорожное хозяйство и транспорт» на 1 млрд 300 млн рублей в размере казначейского бюджетного кредита, на опережающее финансирование мероприятия в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Депутат Петр Алабин уточнил информацию про замену школьных автобусов. Наумова отметила, что закупка школьных автобусов — обязательство региона, но при этом поддержку оказывает федеральный уровень.

«Давайте министерство образования подготовит справку. Там достаточно большая подвижка идет, но там и автобусы поставляются, и деньги выделяются, и есть четкий график замены у них», — подытожила Наумова.

Депутаты рязанской облдумы в первом чтении приняли изменения в областной бюджет на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.