Бизнес-миссия Рязанской области в ЮАР завершилась

Завершилась бизнес-миссия Рязанской области в ЮАР.

В деловой поездке 26 -28 июня, организованной Рязанским центром экспорта Агентства развития бизнеса в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», приняли участие восемь компаний региона. Это «Лина», «ПП «Химпластсервис», «Прайм-Стоматология», «Ренессанс-Проект», «М2М Телематика Рязань», «Экорост», Елатомский приборный завод, «Промзона».

Главным событием визита стала биржа контактов. Рязанские компании провели около 50 деловых переговоров с 23 потенциальными партнерами из ЮАР.

Достигнуты предварительные договоренности, в числе ключевых:

National Glass Distribution и «Ренессанс-Проект»: о продолжении переговоров о поставке ребристого стекла, которого еще нет на рынке ЮАР;

Numolux Group и Елатомский приборныи‌ завод: о продолжении переговоров о продвижении медицинского оборудования на рынок ЮАР;

XQL Management Consulting и «Химпластсервис»: о сотрудничестве в открытии филиала российской компании на рынке ЮАР;

McNaughtans и «Химпластсервис»: о сотрудничестве в поставках поролона для производства кресел для автомобильной отрасли;

SSEM Mthembu Medical и Елатомский приборныи‌ завод: о поставке образцов и продолжении обсуждения сотрудничества в дистрибуции медицинских товаров;

Specmed Medical Services и Елатомский приборныи‌ завод: о продолжении переговоров, отправке образцов продукции, повторной личной встрече в ближайшие месяцы.

Сейчас по итогам бизнес-миссии ожидается заключение пяти экспортных контрактов.

Кроме того, в ходе поездки рязанская делегация совместно с торгпредством РФ в ЮАР проработала возможность встреч с местными бизнес-ассоциациями и союзами предпринимателей. Результатом стали переговоры региональных компаний с ассоциациями, в том числе с Союзом темнокожих бизнесменов, у которого есть соглашение о сотрудничестве с Российским экспортным центром.