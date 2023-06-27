Жителя Тольятти осудили за смертельный наезд в Путятине
Жителя Тольятти осудили за смертельный наезд в Путятине. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Авария произошла в декабре 2022 года.
Водитель Kia Rio ехал по 310 километру трассы М-5 «Урал», проходившего по Ленинскому проспекту села Путятино. Он наехал на 70-летнего пешехода. От полученных травм пешеход умер.
Подсудимый признал свою вину.
Водителя признали виновным и приговорили к 1,5 годам в колонии-поселении. Также его на два года лишили права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами.
Приговор не вступил в законную силу.