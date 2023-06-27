В Ярославле в ДТП пострадали 12 человек

В Ярославле в ДТП пострадали 12 человек. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное УМВД.

Авария произошла во вторник, 27 июня, около 11:55, на перекрестке Тутаевского шоссе и улицы Урицкого.

Водитель рейсового автобуса не справился с управлением и врезался в опору контактной сети.

В результате ДТП пострадали 12 пассажиров. Женщину 1962 года рождения госпитализировали. Семь женщин, три мужчины и несовершеннолетний мальчик 2008 года рождения нуждаются в амбулаторном лечении.

СУ СК России по Ярославской области сообщило, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). По данным ведомства, в настоящее время устанавливается степень тяжести полученного вреда каждым пострадавшим.