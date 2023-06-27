Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 27
18°
Срд, 28
16°
Чтв, 29
21°
ЦБ USD 84.66 0.58 27/06
ЦБ EUR 92.3 0.81 27/06
Нал. USD 83.5 / 85.1 27/06 08:55
Нал. EUR 90.3 / 85.1 26/06 13:32
Новости
Итоги года New
Публикации
Сколько стоят пожары этого года для собственников домов и дач в Рязанс...
1 час назад
144
Руководители сельхозпредприятий в Рязанской области рассказали, почему...
23 июня 12:00
3 314
Как попытка сменить управляющую компанию в Рязани обернулась судебным...
22 июня 14:04
8 508
Кто такой Виталий Артемов и как он снова стал мэром Рязани
РЗН. инфо разбирался, чем запомнился Артемов на своих п...
29 мая 17:55
31 049
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Тамбове четырехлетний мальчик скончался после того, как на него упал шкаф

В Тамбове погиб четырехлетний мальчик после того, как на него упал шкаф для одежды. Об этом 27 июня сообщает Shot.

35-летний мужчина взял к себе на пару дней сына, который проживает с матерью. Днем отец решил немного выпить, после чего уснул, а когда проснулся, увидел на полу лежащий шкаф. Он поднял его и обнаружил там своего сына, который был без сознания. Приехавшие медики спасти мальчика не смогли. Он умер от асфиксии (кислородное голодание организма и избыток углекислоты в крови).

В отношении отца возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Ему грозит до двух лет лишения свободы.