В Тамбове четырехлетний мальчик скончался после того, как на него упал шкаф

В Тамбове погиб четырехлетний мальчик после того, как на него упал шкаф для одежды. Об этом 27 июня сообщает Shot.

35-летний мужчина взял к себе на пару дней сына, который проживает с матерью. Днем отец решил немного выпить, после чего уснул, а когда проснулся, увидел на полу лежащий шкаф. Он поднял его и обнаружил там своего сына, который был без сознания. Приехавшие медики спасти мальчика не смогли. Он умер от асфиксии (кислородное голодание организма и избыток углекислоты в крови).

В отношении отца возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Ему грозит до двух лет лишения свободы.