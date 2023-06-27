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В Рязанской области встретили вернувшихся из зоны СВО бойцов ОМОНа и СОБРа

В Рязанскую область вернулись сотрудники ОМОНа и СОБРа из зоны спецоперации. Их встретили родные и близкие, сообщается 27 июня на сайте правительства Рязанской области.

Силовиков наградили за «высокие результаты в служебной деятельности». Их вручили медали «За отличие в охране общественного порядка», «За боевое отличие», «За проявленную доблесть» III степени, «За заслуги в укреплении правопорядка», «За отличие в службе» I и III степеней. Также им дали специальные и воинские звания.

Отмечается, что после краткосрочного отпуска бойцы продолжат выполнять служебно-боевые задачи.