В Рязанской области встретили вернувшихся из зоны СВО бойцов ОМОНа и СОБРа
В Рязанскую область вернулись сотрудники ОМОНа и СОБРа из зоны спецоперации. Их встретили родные и близкие, сообщается 27 июня на сайте правительства Рязанской области.
Силовиков наградили за «высокие результаты в служебной деятельности». Их вручили медали «За отличие в охране общественного порядка», «За боевое отличие», «За проявленную доблесть» III степени, «За заслуги в укреплении правопорядка», «За отличие в службе» I и III степеней. Также им дали специальные и воинские звания.
Отмечается, что после краткосрочного отпуска бойцы продолжат выполнять служебно-боевые задачи.