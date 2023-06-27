В Рязанской области умер ветеран Великой Отечественной войны Владимир Копейкин

В Рязанской области умер ветеран Великой Отечественной войны Владимир Копейкин. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Копейкин родился 25 января 1925 года в Чучкове в крестьянской семье. С 1932 по 1942 годы учился в местной школе. Когда началась война, с первых дней он участвовал в строительстве оборонительных укреплений в Сасове, потом под Москвой.

В 1942 году курсов пулеметно-минометного училища его зачислили в командиры разведывательного отделения 3-го мотострелкового батальона 68-й механизированной бригады действующей армии. Он освобождал Украину, Белоруссию.

В 1943 году его наградили медалью «За отвагу». Вторую медаль «За Отвагу» Копейкин получил после выполнения особого задания в тылу. За освобождение Польши и Восточной Пруссии его наградили орденом «Красной Звезды». Его удостоили медали «За взятие Кенигсберга». За особые заслуги он получил благодарности от Иосифа Сталина. Владимир Копейкин был трижды ранен.

В декабре 1946 года вернулся в Чучково. Работал в районном отделе культуры. После он проработал почти 20 лет в райисполкоме в должности секретаря. Возглавлял районный Совет ветеранов. Участвовал в избирательных комиссиях на выборах.

Владимира Копейкина избрали Почетным гражданином Чучковского района.