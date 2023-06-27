Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 27
20°
Срд, 28
18°
Чтв, 29
21°
ЦБ USD 85.05 0.39 28/06
ЦБ EUR 93.14 0.84 28/06
Нал. USD 83.21 / 87 27/06 16:45
Нал. EUR 91 / 93.64 27/06 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Ректор рязанского медуниверситета Роман Калинин о нехватке врачей, злы...
7 часов назад
853
Сколько стоят пожары этого года для собственников домов и дач в Рязанс...
13 часов назад
627
Руководители сельхозпредприятий в Рязанской области рассказали, почему...
23 июня 12:00
3 661
Как попытка сменить управляющую компанию в Рязани обернулась судебным...
22 июня 14:04
8 898
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Рязанской области стартовали съемки проекта VK «Места»

Старинные и современные достопримечательности Рязанской области оценят зрители нового проекта VK «Места». До конца года выйдут 70 имиджевых видеороликов о регионах России и другой контент для социальных сетей. Через киноэссе авторы расскажут об уникальных местах, традициях и проектах местных жителей. Проект реализуется совместно с АНО «Больше, чем путешествие» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

«Это новый формат в медиаиндустрии. Мы не снимаем тревел-шоу, а создаем эмоциональный дневник путешествия. В выпусках нет ведущего, а у самого фильма короткий хронометраж. В ходе медиаэкспедиций, именно так мы называем съемки, группа работает в мобильном формате, показывая настоящую Россию, искренние эмоции и впечатления участников, чтобы создать продукт, который вдохновит зрителей на путешествия», — отмечает руководитель проекта VK «Места» Ирина Саютина.

Туристические маршруты региона и яркие точки притяжения увидят популярные блогеры Сергей Штепс и Эдвард Романюк и участники программы «Больше, чем путешествие» — молодые победители всероссийских конкурсов и проектов. Съемки уже начались и продлятся до 29 июня. Имиджевый ролик о Рязанской области появится в VK Видео этой осенью.

Участников медиаэкспедиции ждет мастер-класс по ткачеству русских поясов Касимовского уезда в Школе ремесел, урок создания авторских футболок в смешанной технике в галерее Лебедевых, которая располагается в здании бывшего лютеранского собора, и катание на сапбордах в Рыбацкой деревне. В мотопарке «Рожок» туристам дадут урок по мотокроссу, а в конном клубе «История» — по верховой езде. А в гастробаре «Есть» гостям презентуют разнообразную кухню Рязанского края.

В мастерской тату-мастера Леры Калугиной участники медиаэкспедиции узнают, что такое фольклорная татуировка, и выберут для себя переводные тату с мотивами местной архитектуры или традиционной вышивки. Завершатся съемки посещением исторического салона «Аромат времени», посвященного основателю бренда Max Factor Максимилиану Факторовичу: первый магазин косметики собственного производства предприниматель открыл в Рязани.

Поскорее узнать регион хотят и участники программы «Больше, чем путешествие». В проект «Места» программа приглашает победителей всероссийских конкурсов и проектов.

Первый фильм проекта, посвященный Архангельской области, вышел в мае и доступен в VK Видео. Команда уже побывала в 13 регионах России. Узнать о проекте больше и следить за новостями медиаэкспедиции можно в сообществе «Места».