В Рязанской области стартовали съемки проекта VK «Места»

Старинные и современные достопримечательности Рязанской области оценят зрители нового проекта VK «Места». До конца года выйдут 70 имиджевых видеороликов о регионах России и другой контент для социальных сетей. Через киноэссе авторы расскажут об уникальных местах, традициях и проектах местных жителей. Проект реализуется совместно с АНО «Больше, чем путешествие» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

«Это новый формат в медиаиндустрии. Мы не снимаем тревел-шоу, а создаем эмоциональный дневник путешествия. В выпусках нет ведущего, а у самого фильма короткий хронометраж. В ходе медиаэкспедиций, именно так мы называем съемки, группа работает в мобильном формате, показывая настоящую Россию, искренние эмоции и впечатления участников, чтобы создать продукт, который вдохновит зрителей на путешествия», — отмечает руководитель проекта VK «Места» Ирина Саютина.

Туристические маршруты региона и яркие точки притяжения увидят популярные блогеры Сергей Штепс и Эдвард Романюк и участники программы «Больше, чем путешествие» — молодые победители всероссийских конкурсов и проектов. Съемки уже начались и продлятся до 29 июня. Имиджевый ролик о Рязанской области появится в VK Видео этой осенью.

Участников медиаэкспедиции ждет мастер-класс по ткачеству русских поясов Касимовского уезда в Школе ремесел, урок создания авторских футболок в смешанной технике в галерее Лебедевых, которая располагается в здании бывшего лютеранского собора, и катание на сапбордах в Рыбацкой деревне. В мотопарке «Рожок» туристам дадут урок по мотокроссу, а в конном клубе «История» — по верховой езде. А в гастробаре «Есть» гостям презентуют разнообразную кухню Рязанского края.

В мастерской тату-мастера Леры Калугиной участники медиаэкспедиции узнают, что такое фольклорная татуировка, и выберут для себя переводные тату с мотивами местной архитектуры или традиционной вышивки. Завершатся съемки посещением исторического салона «Аромат времени», посвященного основателю бренда Max Factor Максимилиану Факторовичу: первый магазин косметики собственного производства предприниматель открыл в Рязани.

Поскорее узнать регион хотят и участники программы «Больше, чем путешествие». В проект «Места» программа приглашает победителей всероссийских конкурсов и проектов.