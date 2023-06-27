В Рязанской области осудили бывшего главу одного из товариществ собственников недвижимости

В Рязанской области осудили бывшего главу одного из товариществ собственников недвижимости. Об этом сообщило региональное управление Следкома.

Следствие и суд установили, что с января 2017 по май 2022 года председатель товарищества собственников недвижимости оставлял себе часть полученных под отчет денег, выделенных на нужды товарищества. Он распоряжался ими по своему усмотрению. В результате товариществу причинили материальный ущерб на сумму почти 400 тысяч рублей.

Экс-председателя признали виновным в присвоении вверенных денежных средств. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.