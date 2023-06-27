В Рязанской области мужчине дали 9 лет колонии за избиение семилетнего пасынка

Шацкий районный суд вынес приговор двум мужчинам за кражу. Также одного из них судили за покушение на убийство малолетнего. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

2 января 2020 года нетрезвый 40-летний москвич находился в доме в Путятинском районе со своей женой и семилетним пасынком. В какой-то момент мальчик начал плакать и будить свою мать. Это не понравилось мужчине, и он решил убить ребенка.

«Он схватил его руками и повалил на кровать, где нанес ему не менее 4 ударов в область лица, после чего взял малолетнего руками за ноги, поднял и ударил головой об угол деревянной колоды, а затем бросил мальчика к креслу в соседнюю комнату, в результате чего потерпевший ударился головой о деревянную часть кресла. Полагая, что от причиненных телесных повреждений наступит смерть ребенка, осужденный прекратил его избиение, высказавшись о смерти последнего, после чего лег спать», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

Мальчику удалось быстро оказать медицинскую помощь, благодаря чему его спасли.

Несколькими неделями ранее, в начале декабря, москвич совершил еще одно преступление. В селе Слобода Путятинского района он вместе со знакомым, 60-летним местным жителем, влез через окно в чужую квартиру. Из нее мужчины забрали строительный инструмент, электроплиту, кипятильник, металлическую посуду и другие вещи. Ущерб составил 33 866 рублей.

В результате за все преступления москвич получил 9 лет и 3 месяца колонии строгого режима. Его соучастник — 2 года и 3 месяца условного срока.