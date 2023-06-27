В Рязани задержали находящегося в федеральном розыске 31-летнего жителя Башкортостана
В Рязани задержали молодого человека, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщает УМВД.
Мужчина шел по Московскому шоссе. Около остановки «Центральный автовокзал» он заметил полицейский автомобиль, попытался скрыть свое лицо и быстро уйти с тротуара. Сотрудники решили его остановить и проверить документы.
Выяснилось, что прохожий — подозреваемый в краже 31-летний житель Башкортостана. Он скрылся от правоохранительных органов, и его объявили в федеральный розыск.
Рязанские полицейские его задержали, чтобы передать своим коллегам.