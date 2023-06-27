Рязанские полицейские задержали двух иностранцев во время доставки в город метадона

В Рыбновском районе полицейские задержали двух мигрантов, которые пытались провезти в город наркотическое средство метадон. Об этом сообщает УМВД.

Ночью правоохранители остановили иномарку, который ехал в сторону Рязани. В ней находились 86 свертков с этим наркотиком. Их общая масса — 20 граммов.

«29-летний и 24-летний граждане одной из стран Средней Азии проживали в Москве и работали курьерами нелегального интернет-магазина по сбыту наркотиков. Злоумышленники ранее уже приезжали с этой целью Рязань. Несмотря на то, что мигранты каждый раз брали в аренду разные автомобили и применяли другие меры конспирации, сотрудники УНК УМВД „вычислили“ их очередной маршрут и провели операцию по задержанию. От злоумышленников получены признательные показания», — сообщает пресс-служба ведомства.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1. Сейчас они находятся под стражей.