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В Рязани 28 июня отключат холодную воду на девяти улицах

В Рязани 28 июня отключат холодную воду на нескольких улицах. Об этом сообщается на сайте «Водоканала».

С 9:00 до 15:00 ресурса не будет по следующим адресам:

  • 1-й Коломенский проезд, дома №№ 1/35, 10/1, 12, 14, 2/37, 6, 8/2, 9;
  • 2-й Коломенский проезд, дома №№ 1/41, 10/7, 11, 12, 13, 14, 2/43, 3, 4, 5, 6, 7/6, 8/8, 9/5;
  • 3-й Коломенский проезд, дома №№ 1/47, 11, 12, 13, 15, 3, 4, 5, 6, 7/12, 8/14, 9/11;
  • 4-й Коломенский проезд, дома №№ 1/53, 2/55, 3, 4, 5, 6, 7/18;
  • 5-й Коломенский проезд, дома №№ 1/59, 11, 12, 14, 2/61, 3, 4, 5, 6, 8/26;
  • 6-й Коломенский проезд, дома №№ 1/65, 3, 5, 7/30, 9/23;
  • улица Ветеринарная, дома №№ 10, 13/10, 16, 17, 22, 28, 3, 4, 9;
  • улица Сельскохозяйственная, дом № 16;
  • Сельскохозяйственный переулок, дома №№ 1/16, 2/14, 3, 4, 5, 7/15.