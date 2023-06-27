В Рязани 28 июня отключат холодную воду на девяти улицах

В Рязани 28 июня отключат холодную воду на нескольких улицах. Об этом сообщается на сайте «Водоканала».

С 9:00 до 15:00 ресурса не будет по следующим адресам: