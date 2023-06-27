В Петербурге 15-летнюю школьницу изнасиловали во время вписки

В Петербурге 15-летнюю школьницу изнасиловали во время вписки. Об этом сообщила « Фонтанка ».

Инцидент произошел в ночь на 23 июня. Школьница не смогла дома рассказать о случившемся и накануне пришла за помощью в психологический центр.

По предварительной информации, пострадавшая рассказала, что вместе с подругами пришла в гости на Краснопутиловскую улицу. Девочки взяли с собой слабоалкогольные напитки. Они легли спать после того, как выпили их. Мужчина якобы воспользовался сном 15-летней девочки и изнасиловал ее.

Полиция Московского района ищет злоумышленника.

Отмечается, что девочка из благополучной семьи, на учете в ОДН не состоит.