В Краснодарском крае шесть человек похитили и пытали друга

В Краснодарском крае шесть человек похитили и пытали друга. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в поселке Белозерный.

20-летний мужчина обратился в полицию с заявлением, что его похитили и пытали шестеро знакомых. По словам заявителя, молодые люди думали, что тот передавал полицейским сведения об их передвижениях и различных делах и рассказывал о несуществующих преступлениях.

Похитители пытались выбить из мужчины признание и раскаяние, но тот все отрицал. Когда его освободили, тот пошел в полицию с заявлением.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия». На данный момент идет проверка.