Студенческий отряд РГАТУ принял участие в областном конкурсе мастеров машинного доения

Представители студенческого отряда «Зовет» РГАТУ приняли участие в областном конкурсе мастеров машинного доения. Мероприятие проходило на базе «Надежда» Александро-Невского района Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

В этом году за звание лучшего оператора машинного доения региона боролись 19 мастеров из 13 районов Рязанской области, в их числе два студента факультета ветеринарной медицины и биотехнологии, которые соревновались с лучшими мастерами машинного доения в разборке и сборке доильного аппарата, подготовке коров к доению и в самом процессе доения.

У участников проверили знания по санитарной подготовке, гигиене и культуре работы, в которых конкурсантки продемонстрировали хорошие теоретические знания, практические навыки и умения по получаемой профессии.

Как подчеркнул глава администрации Александро-Невского района после награждения победителей и призеров соревнований, проведение конкурсов профессионального мастерства — это большая возможность для работников не только проверить себя, но и встретиться с коллегами, обменяться мнениями.

Конкурс проходит один раз в два года при поддержке министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.