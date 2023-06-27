США выделят 500 миллионов долларов на военную помощь Украине

США выделят 500 миллионов долларов на военную помощь Украине. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Пентагон.

По информации ведомства, транш будет содержать «ключевые вооружения, необходимые для поддержки контрнаступательных операций Украины, укрепления ее противовоздушной обороны», а также дополнительную бронетехнику, боеприпасы, противотанковые вооружения.

Среди прочего в новый пакет военной помощи войдут дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot, реактивные системы залпового огня HIMARS, зенитные ракеты Stinger.

В Пентагоне сообщили, что США намерены поставить Киеву 30 дополнительных БМП Bradley, 25 бронетранспортеров Stryker, противотанковые ракеты Javelin, авиационные и артиллерийские боеприпасы, стрелковое оружие, тепловизоры и приборы ночного видения, а также запчасти.