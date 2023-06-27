США выделят 500 миллионов долларов на военную помощь Украине. Об этом сообщило
По информации ведомства, транш будет содержать «ключевые вооружения, необходимые для поддержки контрнаступательных операций Украины, укрепления ее противовоздушной обороны», а также дополнительную бронетехнику, боеприпасы, противотанковые вооружения.
Среди прочего в новый пакет военной помощи войдут дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot, реактивные системы залпового огня HIMARS, зенитные ракеты Stinger.
В Пентагоне сообщили, что США намерены поставить Киеву 30 дополнительных БМП Bradley, 25 бронетранспортеров Stryker, противотанковые ракеты Javelin, авиационные и артиллерийские боеприпасы, стрелковое оружие, тепловизоры и приборы ночного видения, а также запчасти.