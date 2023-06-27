Рязанцы обнаружили десятки мертвых чаек в пойме реки Трубеж
Во вторник, 26 июня, в Telegram-канале Павла Малкова рязанцы поделились фотографиями мертвых чаек в пойме реки Трубеж, напротив Дворца единоборств.
Комментаторы отметили, что погибших птиц десятки. «Там только чайки, которые каждый год прилетают в это поле. Нет никаких других птиц, которых там много. Только чайки. До слез.» — отметил один из пользователей.
Ранее в Рязани пользователи уже сообщали о массовой гибели птиц в пойме реки Трубеж.