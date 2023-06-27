Росгвардии выделят тяжелое вооружение
Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов заявил, что у Росгвардии появится тяжелое вооружение. Этот вопрос уже обсуждался с президентом, сообщают Telegram-каналы разных СМИ.
Также на встрече с главой государства в Кремле по поводу подведения итогов пригожинского мятежа Золотов заявил, что, возможно, бунт был инспирирован Западом и наложился на амбиции Пригожина.
Ранее сообщалось, что американская разведка была в курсе о планах Пригожина, но разглашать их не стала по ряду причин.
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