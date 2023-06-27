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Путин заявил военным, что они остановили гражданскую войну

Владимир Путин на выступлении в Кремле во вторник, 27 июня, поблагодарил военных за действия во время мятежа Пригожина 24 июня. Об этом сообщил «МК».

По словам Президента РФ, в трудный для страны час военные «встали на пути смуты, итогом которой был бы хаос».

«Вы фактически остановили гражданскую войну», — сказал он, добавив, что армия и народ не были с мятежниками.

Также Путин сообщил, что во время мятежа не пришлось снимать боевые подразделения, задействованные в зоне СВО.

Ранее Президент РФ поблагодарил силовиков за работу во время мятежа Пригожина.