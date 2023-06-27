Путин поблагодарил силовиков за работу по время мятежа Пригожина

Глава государства Владимир Путин на совещании с руководителями силовых ведомств 26 июня поблагодарил силовиков за работу во время мятежа Пригожина. Об этом сообщается РИА Новости.
На совещании присутствовали министр обороны Сергей Шойгу, генпрокурор Игорь Краснов, глава администрации Кремля Антон Вайно, директор ФСБ Александр Бортников, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава ФСО Дмитрий Кочнев, руководитель СК Александр Бастрыкин и секретарь Совбеза Николай Патрушев.
Ранее сообщалось о вооруженном мятеже, который устроил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вместе со своими бойцами. Сначала в отношении него возбудили уголовное дело, а после российские власти решили его прекратить. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что основатель ЧВК уедет в Беларусь. Позже появилась информация, что ФСБ продолжает расследовать уголовное дело.